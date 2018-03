Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei ETCs auf Brent-Öl vor.Nachdem es mit dem Preis für ein Fass Brent Crude Oil zwischen Juni 2017 und Ende Januar 2018 um mehr als 50 Prozent von 45 auf bis zu 70 USD nach oben gegangen sei, sei er innerhalb kurzer Zeit auf bis zu 62 USD eingebrochen. Nach einer kurzen Erholung auf 67,50 USD sei es wieder abwärts gegangen. Derzeit notiere Brent Crude Oil bei 65,51 USD. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass es in Zukunft mittel- bis langfristig wieder nach oben gehen werde, könnte nun ein günstiger Einstiegszeitpunkt für die Investition in Öl sein.

