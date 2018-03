Hamburg (ots) - Die absatzwirtschaft, Deutschlands führendes Magazin für Marketing, verstärkt ihre redaktionelle Führungsspitze. Ab sofort ist Vera Hermes, 50, Mitglied der Chefredaktion der Zeitschrift, die bereits seit 1958 erscheint und in diesem Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum feiert. Hermes ist eine ausgewiesene Branchenkennerin und war zuvor u.a. als freie Journalistin mit Schwerpunkt Marketing sowie Chefredakteurin des Schweizer Jahrbuchs Marketing tätig. Seit 2004 wirkte sie zudem als Autorin für die absatzwirtschaft.



Außerdem neu im Redaktionsteam ist Thomas Borgböhmer. Der 27-jährige Journalist und Kommunikationswissenschaftler wird sowohl als Autor für das Magazin wie auch als Ressortleiter Marketing beim Online-Portal absatzwirtschaft.de agieren.



"Mit Vera Hermes konnten wir unsere Wunschkandidatin verpflichten", erklärt Georg Altrogge, Herausgeber der absatzwirtschaft, "sie wird wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer publizistischen Traditionsmarke setzen. Thomas Borgböhmer ist ein aufstrebender Fachredakteur mit hohem Potenzial, der die Redaktion hervorragend ergänzt." Vera Hermes: "Ich freue mich sehr darauf, künftig gemeinsam mit einem tollen Team die Geschicke der absatzwirtschaft zu lenken."



Die absatzwirtschaft - Zeitschrift für Marketing erreicht monatlich 70.000 Entscheider in Unternehmensleitung, Marketing, Vertrieb, Verkauf, Produktmanagement und Kommunikation. Als führende deutschsprachige Monatszeitschrift für Marketing erzielt der Titel eine verkaufte Auflage von 22.150 Exemplaren. Das Fachportal absatzwirtschaft.de kommt auf rund 150.000 Visits im Monat und mehr als 13.000 Newsletter-Abonnenten. Die absatzwirtschaft gehört zu 100 Prozent zur Handelsblatt Media Group und wird von dieser in Kooperation mit dem Deutschen Marketing Verband (DMV) herausgegeben.



