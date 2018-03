München (ots) - Mit dem Digital Readiness Survey von Bain können Top-Manager den Stand ihres Unternehmens in puncto digitale Transformation überprüfen



- Das Analysetool deckt den digitalen Reifegrad von Unternehmen und ihre Position im Branchenvergleich auf - Testergebnis liefert wertvolle Anhaltspunkte für die digitale Reise



Die Digitalisierung verunsichert viele Top-Manager. Nach Erkenntnissen der internationalen Managementberatung Bain & Company glaubt derzeit nur jeder Vierte, die notwendige Transformation erfolgreich bewältigen zu können. Um den Mythos Digitalisierung zu entzaubern, hat Bain einen Selbsttest für Unternehmen entwickelt. Mit dem Digital Readiness Survey ist für Top-Manager ersichtlich, an welcher Stelle sich ihr Unternehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft befindet. Darüber hinaus erfahren sie, wie sie weiter vorgehen können.



Im Rahmen des Selbsttests sind sieben Fragen zu beantworten. Auf diese Weise können Führungskräfte mithilfe des interaktiven Tools die Stärken und Schwächen ihres Unternehmens in Bezug auf dessen digitale Transformation identifizieren. Zudem zeigt ein Branchenbenchmark ihnen auf, wie ihre Firma im Vergleich zum Wettbewerb abschneidet.



Am Ende der Befragung erfolgt eine Einordnung in eine von fünf Kategorien. So haben beispielsweise die "Isolierten" gerade erst begonnen, sich mit dem digitalen Wandel zu beschäftigen. Bei ihnen gibt es weder eine digitale Vision, noch passen Kultur, Technologie oder Datenbestand zur neuen Welt. Die "Vernetzten" dagegen haben bereits erste digitale Initiativen implementiert. Noch aber fehlt es ihnen an fundamentalen Kompetenzen.



Je nachdem in welcher Kategorie ein Unternehmen ist, werden dem Testteilnehmer Inhalte und Veröffentlichungen der Bain-Digital-Praxisgruppe angeboten. Sie dienen als Ausgangspunkt für das weitere Vorgehen. "Wir beziehen in unsere strategische Arbeit grundsätzlich die gebündelten Kompetenzen unseres digitalen Allianzen-Ökosystems ein", betont Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "So können wir gemeinsam mit dem Kunden ein nachhaltiges Modell für dessen digitale Transformation entwickeln und es ihm ermöglichen, seinen weiteren Weg selbst zu gestalten, ohne dauerhaft auf die Unterstützung Dritter angewiesen zu sein."



Bain & Company



Bain & Company ist eine der weltweit führenden Managementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie, Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformation sowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zu erzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Im Zentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft des Kunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neue Wachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973 lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen. Bain unterhält 55 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 7.000 Mitarbeiter, 800 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bain unter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, Bain Insights App.



OTS: Bain & Company newsroom: http://www.presseportal.de/nr/19104 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_19104.rss2



Pressekontakt: Leila Kunstmann-Seik Bain & Company Germany, Inc. Karlsplatz 1, 80335 München E-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.com Tel.: +49 (0)89 5123 1246 Mobil: +49 (0)151 5801 1246