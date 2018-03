Der Online-Boom hat der Deutschen Post weiter Aufwind verliehen und einen satten Gewinnsprung beschert. Vorstandschef Frank Appel will den operativen Gewinn (EBIT) des DAX-Konzerns im neuen Jahr auf 4,15 Milliarden Euro steigern. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll sogar die Marke von 5 Milliarden Euro übertroffen werden, wie die Post am Mittwoch in Bonn mitteilte. Den Aktionären winkt sogar eine um 10 Cent auf 1,15 Euro erhöhte Dividende je Aktie, doch das reicht anscheinend nicht!

Bedenklich zeigt sich nämlich das kurzfristige Chartbild seit Anfang 2016, in dem das Wertpapier der Deutschen Post seinen mittelfristigen Aufwärtstrend bereits Anfang Februar zur Unterseite verlassen hat. Derzeit läuft eine mehrwöchige Konsolidierungsphase knapp darunter ab, die Vorboten für eine weitere Korrektur ...

