- BARCLAYS RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 605 (485) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 905 (880) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS HUNTING TO 'MARKET-PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 700 PENCE - BERNSTEIN CUTS IAG PRICE TARGET TO 690 (710) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3900 (3600) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP STARTS EASYJET WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1700 PENCE - CITIGROUP STARTS IAG WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 7.50 EUR - CREDIT SUISSE CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1250 (1270) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 980 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 250 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - CS RAISES SYNTHOMER TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 460 (390) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 380 (390) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES VODAFONE TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 245 (240) PENCE - GOLDMAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5350 (5380) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 315 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES BBA AVIATION PRICE TARGET TO 350 (325) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 800 (680) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 315 (320) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1090 (1080) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 300 (285) PENCE - 'BUY'



