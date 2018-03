Kobe Steel und Toyota sollen den Einbau minderwertiger Metallteile vertuscht haben. Nun gibt es gegen sie eine Sammelklage in den USA.

Verbraucher in den USA haben den von einem Skandal um gefälschte Produktdaten erschütterten Stahlkonzern Kobe Steel sowie Autobauer Toyota verklagt. Beide japanische Konzerne werden in der angestrebten Sammelklage des Betrugs und Verstoßes gegen Verbraucherschutzgesetze beschuldigt, weil sie den Einbau von minderwertigen Metallteilen in Fahrzeugen vertuscht hätten.

Die Klage wurde von zwei Verbrauchern aus Kalifornien am US-Gericht in San Francisco eingereicht. Die beiden Konsumenten wollen in einer landesweiten Sammelklage Käufer von angeblich fehlerhaften Toyota-Fahrzeugen ...

