FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Lufthansa haben am Mittwoch nach einer Kaufempfehlung der Citigroup an der Dax -Spitze um 2,77 Prozent auf 27,50 Euro zugelegt. Das kurzfristige Wachstumspotenzial der Fluggesellschaft ist laut dem Analysten James Ainley nicht ausreichend in den Kurs eingepreist. Er nahm die Bewertung der Papiere des Dax-Konzerns mit "Buy" und einem Kursziel von 35 Euro auf.

Damit traut Ainley den Aktien mittelfristig ein Rekordhoch zu. Die aktuelle Bestmarke von 31,26 Euro hatten die Aktien im Januar erreicht. Trotz des Kurssprungs infolge der Kaufempfehlung notieren die Papiere aktuell immer noch rund 12 Prozent unter ihrer Bestmarke.

Seit dem Mehrjahrestief im Herbst 2016 summiert sich das Plus aber immer noch auf rund 200 Prozent. Die Lufthansa profitierte dabei von einem aufgehellten Branchenumfeld, Lösungen bei Tarifkonflikten sowie der Übernahme von Teilen von Air Berlin ./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0129 2018-03-07/11:18