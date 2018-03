Zürich - Die Allianz Suisse Gruppe ist im Geschäftsjahr 2017 auf dem Wachstumspfad geblieben: Das Nettokunden-Wachstum verzeichnete mit +22'000 zum dritten Mal in Folge hohe Steigerungsraten. Das Sachgeschäft wuchs in einem umkämpften Marktumfeld mit einem Plus von 2,2 Prozent das dritte Jahr in Folge über dem Marktdurchschnitt. Das Gesamt-Prämienvolumen der Allianz Suisse Gruppe stieg um 0,7 Prozent auf CHF 3'664,7 Mio. Aufgrund des hohen Schadenaufwands aus den zahlreichen Naturereignissen im vergangenen Jahr sank aber operative Ergebnis um 4,0 Prozent auf CHF 303,7 Mio.

Das Sachgeschäft setzte seinen positiven Trend 2017 fort: Die Prämieneinnahmen stiegen um 2,2 Prozent auf CHF 1'921,6 Mio. - damit übertraf die Allianz Suisse im dritten Jahr in Folge das Marktwachstum deutlich. Haupttreiber dieser Entwicklung war vor allem das Motorfahrzeuggeschäft mit einem Plus von 3,4 Prozent. Das erfreuliche Bild im Sachgeschäft wird durch die zahlreichen Unwetterereignisse mit Hagelstürmen und Überschwemmungen in weiten Teilen der Schweiz getrübt. ...

