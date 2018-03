Stuttgart (ots) - Ungebremst entwickelt sich der Caravaning-Boom weiter und auch die Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen nimmt noch weiter zu. Campingplatz-Betreiber erfreuen sich an einer Vielzahl von Gästen, aber wie findet der Gast seinen perfekten Platz? Die einzigartigen Merkmale und besonderen Stärken manches Campingplatzes können hier bei der Entscheidung helfen. Der DoldeMedien Verlag, mit seinen Zeitschriften "Camping, Cars & Caravans" sowie "Reisemobil International" und "CamperVans" langjähriger Spezialist in allen Fragen der mobilen Freizeit, hat im zweiten Jahr die Gewinner des Campsite Award für Campingplätze ermittelt.



Im Rahmen der Leserwahl der renommierten Titel, wurden durch die abgegebenen Leserstimmen die Gewinner des Campsite Award 2018 ausgezählt. Im Jahr 2018 hatten erstmals alle europäischen Campingplätze die Chance auf den begehrten Award.



Über 30 Campingplätze hatten sich für den Campsite Award beworben. Die Kategorie "Gastronomie" entschied der dänische Campingplätz Hvidbjerg Strand Feriepark für sich. In der Kategorie "Freizeitangebote" lag das Südsee-Camp in Wietzendorf vorne. Gleich zwei Kategorien, nämlich "Platzgestaltung" und "Animation", entschied der Platz Hegau Camping für sich. Der Campingplatz Neubäuer See kann sich ebenfalls über zwei Awards freuen. Dieser wurde von den Lesern in den Kategorien "Sanitäranlagen" und "Lage" an die Spitze gewählt. Die Kategorie "Feste Unterkünfte" entschied das in Österreich gelegene Ferienparadies Natterer See für sich. In der neu geschaffenen Kategorie "Innovation" nimmt das dänische Møns Klint Resort den Campsite Award mit nach Hause. Ebenfalls in zwei Kategorien gewonnen hat Max 1 - Thermalcamping mit Genuss, der in den Kategorien "Wellness" und "Besondere Ausrichtung" die meisten Stimmen holte.



Alle Gewinner sind auch auf der Webseite www.campsite-award.com veröffentlicht.



OTS: DoldeMedien Verlag GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117765 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117765.rss2



Pressekontakt: DoldeMedien Verlag Raymond Eckl, Chefredakteur "Camping, Cars & Caravans" Telefon +49-711-55349-34 raymond.eckl@doldemedien.de