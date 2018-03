Die US-Bank Citigroup hat Easyjet mit "Neutral" und einem Kursziel von 1700 Pence in die Bewertung aufgenommen. Angesichts derzeit erheblicher Turbulenzen im europäischen Luftverkehrsmarkt sollten Anleger grundsätzlich Aktien von Billigfliegern jenen der Netzwerk-Fluggesellschaften vorziehen, empfahl Analyst James Ainley in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Unter den Lowcost-Airlines bevorzugt der Experte jedoch die Papiere von Ryanair, weil er das Geschäftsmodell der Iren mittelfristig für krisenfester hält als das der Engländer./edh/ag Datum der Analyse: 06.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0038 2018-03-07/11:25

ISIN: GB00B7KR2P84