FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank ist einer Leserumfrage des Fachmagazins "Finance" zufolge weiter die Nummer eins im deutschen Firmenkundengeschäft. Das immer noch teilverstaatlichte Institut konnte seinen Platz an der Spitze verteidigen, heißt es in einem Bericht der aktuellen "Finance"-Ausgabe, die am Freitag erscheint. Platz zwei geht wie im Vorjahr an die Deutsche Bank vor der Unicredit und ihrer deutschen Tochter HVB. Die Commerzbank punktet dabei vor allem in der Kreditvergabe und im Mittelstand.

Das ist für die Commerzbank vor allem deshalb erfreulich, weil sie im Zuge des Konzernumbaus 2016 die frühere Sparte Mittelstandsbank aufgelöst und die Kunden aufgeteilt hat. So wanderten die großen Mittelständler und internationalen Konzerne in die Sparte Firmenkunden und die kleineren Unternehmen in das Segment Privat- und Unternehmerkunden. Bei der Befragung des Fachmagazins habe sich gezeigt, dass mehr als 60 Prozent der Befragten durch den Umbau keine Veränderungen wahrnehmen.

Für Michael Reuther, Vorstand der Firmenkundensparte, ist das positiv. "Es zeigt, dass wir uns während der internen Zusammenlegung der Segmente nicht mit uns selbst beschäftigen, sondern dass der Kunde weiterhin im Mittelpunkt steht", sagte er in einem Interview mit dem Magazin. "Bei vielen Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz, die auch die Mehrheit der Befragten abbilden, finden auch nicht so viele Veränderungen statt. Neuerungen betreffen eher kleinere Firmenkunden."

Das Magazin hatte für die Umfrage 500 Finanzvorstände, Leiter Finanzen und Treasurer angeschrieben - davon haben 100 geantwortet. Die Befragten sind überwiegend für Unternehmen des gehobenen Mittelstands mit mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz und Konzerne tätig./zb/tav/tos

