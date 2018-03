Zürich - Der Frauenanteil auf den Führungsebenen nicht-börsenkotierter Schweizer Unternehmen steigt weiterhin nur langsam an. Durchschnittlich knapp ein Fünftel (19 Prozent) der Mitglieder von Geschäftsleitungen ist inzwischen weiblich, wie eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens EY bei 700 Schweizer KMU zeigt. Das ist immerhin ein Trend in die richtige Richtung, vor zwei Jahren waren es noch 17,5 Prozent. Rückläufig ist auch die Zahl rein männlicher Führungsebenen: Dieser Anteil ist von 38 Prozent vor zwei Jahren auf heute 33 Prozent gesunken.

Interessant sind dabei auch die regionalen Unterschiede: Die Westschweiz zeigt sich dabei als Spitzenreiter - mit einem Frauenanteil in Geschäftsleitungen von durchschnittlich 24 Prozent. Im Tessin sind es noch 22 Prozent, während die Ergebnisse der Deutschschweiz zwischen 14 Prozent (Region Zürich/Schaffhausen) und 20 Prozent (Region Innerschweiz) liegen. Auch die Branchen unterscheiden sich klar: Bei den Dienstleistern sitzen schon 27 Prozent Frauen an der Spitze, gefolgt von Life Sciences mit 22 Prozent und Handel (21 Prozent). Am wenigsten Frauen in der obersten Führungsetage finden sich mit 11 Prozent im Segment Bau/Energie.

«Dass nur knapp jedes fünfte Mitglied der Geschäftsführung eine Frau ist, wird den heutigen Herausforderungen nicht gerecht. Um die anstehenden Herausforderungen - gerade auch durch die Digitalisierung - zu meistern, sind gemischte Teams wichtig. Unsere Erfahrungen in der Beratung zeigen klar, dass Unternehmen mit mehr Frauen in Führungspositionen Vorteile auf dem Markt haben. Ihre Mitarbeitenden sind engagierter, ihre Unternehmenskultur wird offener, und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit steigt», kommentiert Robin Errico, Chief Risk Officer und Leiterin für Diversity & Inclusiveness bei EY in der Schweiz. Selber Mutter einer neunjährigen Tochter treibt die gebürtige Amerikanerin Diversität in der eigenen Unternehmen aktiv voran - angefangen bei ihren Geschäftsleitungskollegen. Gleichzeitig begleitet sie mit ihrem Team auch Kunden auf diesem Weg.

70 Prozent überzeugt vom positiven Einfluss eines hohen Frauenanteils

Tatsächlich beschäftigen Unternehmen, die ihre Geschäftslage als «gut» bewerten und mit einer weiteren Verbesserung der eigenen Geschäftslage ...

