FrankfurtHamburg - Schon der Februar verlief für Aktienanleger wenig erfreulich, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL. So habe der deutsche Standardaktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Verlauf des Monats 5,7 Prozent abgegeben. Die größten börsennotierten Unternehmen der Eurozone hätten gemessen am EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) 4,7 Prozent verloren und auch US-Aktien hätten sich mit einem Minus in Höhe 3,9 Prozent (S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)) nicht dem negativen Trend entziehen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...