Hamburg (ots) - ABOUT YOU hat im November 2017 sein Geschäftsfeld erweitert und die eigene E-Commerce Infrastruktur ABOUT YOU CLOUD als Lizenzprodukt für wachstumsstarke Online Händler gelauncht. Nun kann der Online Pure Player bereits seinen ersten Erfolg im neuen Geschäftsfeld verzeichnen: Der erste Kunde der ABOUT YOU CLOUD ist die Witt-Gruppe. Ab März 2018 beginnt die Integration des internationalen Online Versandgeschäfts der 100-prozentigen Otto Group Tochter.



Die Erweiterung zum E-Commerce Technologieanbieter mit dem Launch der ABOUT YOU CLOUD im November 2017 war eine logische Konsequenz für die drei ABOUT YOU Gründer und Geschäftsführer Sebastian Betz, Tarek Müller und Hannes Wiese. Der Online Pure Player entwickelt sein Retail-Geschäft seit dem Livegang 2014 stark technologiebasiert und ist eines der am schnellsten wachsenden E-Commerce Unternehmen in Europa. Dass bereits nach drei Monaten im neuen Geschäftsfeld mit der Witt-Gruppe der erste Kunde an Bord geholt werden kann, ist für den jungen Cloud-Anbieter ein großer Erfolg. Die Witt-Gruppe ist eines der führenden textilen Omnichannel-Unternehmen für die Zielgruppe 50plus und mit acht Marken in elf Ländern aktiv.



"Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz der E-Commerce Branche auf die Lizenzierung der ABOUT YOU CLOUD. Nach zahlreichen Gespräche mit namhaften Händlern freuen wir uns, die Witt-Gruppe offiziell als ersten Kunden begrüßen zu können", so Sebastian Betz, Co-Founder und Chief Technical Officer bei ABOUT YOU. "Schon in Kürze werden wir weitere Kundennamen verkünden."



ABOUT YOU CLOUD bietet mit 'BACKBONE' das leistungsfähige Backend hinter den mehrfach prämierten E-Commerce-Plattformen ABOUT YOU und EDITED als Lizenzprodukt. Online-Händler erhalten die gesamte Bandbreite der E-Commerce-Infrastruktur in einer flexiblen API-Lösung. Das ABOUT YOU CLOUD-Backend funktioniert mit allen gängigen Shopsystemen, Tools und Schnittstellen. Es leistet aktuell bis zu 80 Millionen Aufrufe am Tag und eignet sich damit besonders für wachstumsstarke Onlinehändler. Weitere Cloud-Produkte für Bereiche wie Checkout und CRM befinden sich bereits in der Umsetzung.



Frank Selbach, Chief Information Officer bei der Witt-Gruppe, erklärt: "Die Umstellung auf die innovative ABOUT YOU-Lösung stellt für uns einen echten Quantensprung dar. Durch die Nutzung der technologisch Maßstäbe setzende E-Commerce-Plattform bieten wir den Kunden künftig ein Device-übergreifendes Shopping-Erlebnis, das auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche unserer Zielgruppe eingeht".



Die ABOUT YOU CLOUD basiert auf einer Win-Win-Situation: ABOUT YOU verbessert seine E-Commerce Infrastruktur stetig, weil jeder Fortschritt auch auf den eigenen Unternehmenserfolg einzahlt. Die Kunden der ABOUT YOU CLOUD profitieren von diesen Verbesserungen, genauso wie das Unternehmen selbst von jedem Impuls von außen. So wird die Cloud-Lösung stetig schneller, bestehende Features optimiert und durch neue innovative Produkte ergänzt.



Weiterführende Links: https://cloud.aboutyou.com/



Über ABOUT YOU CLOUD



Die ABOUT YOU GmbH ist eine Gesellschaft der Collins GmbH & Co. KG, einem Tochterunternehmen der Otto Group. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (29, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (27, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (36, Operations & Finance). ABOUT YOU feierte am 5. Mai 2017 seinen dritten Geburtstag, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und gehört zu den am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen Europas.



