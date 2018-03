Weltweite Aktienmärkte sind nach Rücktritt von Trumps Berater zurückgegangen DAX® (DE30 in der xStation 5) konnte die 12.100 Punkte-Marke nicht überwinden Deutsche Post (DPW.DE) verliert nach der Veröffentlichung ihres Ergebnisberichts an Wert

Zusammenfassung:Die US-Aktienmärkte beendeten den gestrigen Handelstag in der Gewinnzone, doch einige Zeit nach Börsenschluss gab Gary Cohn, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, aufgrund der Streitigkeiten bezüglich der Einfuhrzölle seinen Amtsrücktritt bekannt. Nach der Ankündigung wurde bei den US-Aktien-Futures sowie an den asiatischen Aktienmärkten eine Verkaufswelle ausgelöst. Der japanische Nikkei (JAP225) schnitt mit einem Verlust von "nur" 0,77% noch am besten ab. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) und der chinesische Hang Seng CE (CHNComp) schlossen beide 1% tiefer. In Europa eröffneten die wichtigsten Indizes nach den Verlusten in Asien tiefer. Während der Eröffnung waren die Immobilienaktien die einzigen in der Gewinnzone, Rohstoff- und Automobilunternehmen waren die größten Verlierer. Der italienische FTSE MIB übertrifft die anderen Indizes der Region, da die Unsicherheit ...

