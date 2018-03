Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Overweight" belassen. Die von US-Präsident Donald Trump geplanten Strafzölle auf Stahlimporte dürften die europäischen Hersteller mit ihrem Importanteil von lediglich 16 Prozent ohnehin nur moderat tangieren, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Stahlkonzerne wie ArcelorMittal, die auch in den USA produzierten, würden davon sogar profitieren./edh/la Datum der Analyse: 06.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0043 2018-03-07/11:44

ISIN: LU1598757687