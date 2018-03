Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Ifo Institut für Wirtschaftsforschung hat die im Koalitionsvertrag angekündigte Erhöhung des Kindergeldes kritisiert. "Der Nutzen ist, gemessen an den familienpolitischen Zielen, nach heutigem Erkenntnisstand klein, und die Kosten sind unverhältnismäßig hoch", erklärte der Leiter des Ifo-Zentrums für Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsökonomik, Helmut Rainer.

Ihm zufolge wäre es "zielgerichteter und effektiver", mehr Geld in den quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung zu investieren. Diese entfalte nachweislich positive Effekte. Sie fördere die Erwerbstätigkeit von Müttern und verbessere damit zugleich die wirtschaftliche Situation von Familien. Zudem wirke sie positiv auf die Geburtenrate und könne die Entwicklung von Kindern vor allem aus benachteiligten Herkunftsverhältnissen unterstützen.

Die für die Kindergelderhöhung um 25 Euro vorgesehenen 3,5 Milliarden Euro in der Wahlperiode sollten deshalb besser zusätzlich in die Ganztagesbetreuung im Grundschulalter, für die bislang nur 2 Milliarden Euro vorgesehen seien, und in den Ausbau der Kitas fließen, für den bislang 3,5 Milliarden Euro geplant seien. "Das wäre dann eine nachhaltige Familienpolitik, die ihre eigenen Ziele ernst nimmt", meinte Rainer.

