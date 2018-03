Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HAUSHALT - Die neue Bundesregierung will in den nächsten vier Monaten den Bundeshaushalt für 2018 unter Dach und Fach bringen. Eckhardt Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sagte: "Wir müssen jetzt zügig bis zur Sommerpause einen Haushalt für dieses Jahr beschließen." Nach Rehbergs Worten erfordere dies in den nächsten vier Monaten einen Kraftakt von Regierung und Parlament. Um den ehrgeizigen Fahrplan zu halten, soll der Bundesrat um Fristverkürzung gebeten werden. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

EZB - Vor der Ratssitzung am Donnerstag drängen die Mitglieder des Schattenrats der Europäischen Zentralbank auf mehr Transparenz über die weiteren Schritte in Richtung Normalisierung der Geldpolitik. Doch vor allem die Angst vor starken Marktreaktionen lässt Notenbankchef Mario Draghi zögern. (HB S. 30)

EZB - Unmittelbar vor der morgigen Sitzung des EZB-Rats dringen die Chefvolkswirte des privaten Kreditgewerbes auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). In ihrer halbjährlichen Konjunkturprognose, die heute veröffentlicht wird und der Börsen-Zeitung vorab vorlag, fordern die Ökonomen, dass die EZB ihre Anleihekäufe (Quantitative Easing, QE) nach September beendet. Zudem brauche es auch eine "klare Perspektive" für das Ende der Negativzinspolitik. "Ein Ende der als Sondermaßnahme angelegten Negativzinspolitik bedeutet nicht den Beginn von automatischen Zinserhöhungen", sagt Elga Bartsch, Europa-Chefvolkswirtin bei Morgan Stanley, im Interview der Börsen-Zeitung. (BZ S. 4)

DIESEL - Die neue Bundesregierung will im Kampf um bessere Luft in Städten die Autoindustrie nicht aus der Verantwortung lassen. Allerdings setzen das Kanzleramt und das Verkehrsministerium weniger auf die technische Nachrüstung von Dieselmotoren, wie sie etwa Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und Umweltschützer fordern, sondern auf mehr Anreize zum Kauf umweltfreundlicher Autos. (FAZ S. 15)

DATENSCHUTZ - Die designierte Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), hat mit ersten Äußerungen zu ihrer Agenda Kritik beim Koalitionspartner ausgelöst. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Ulrich Kelber (SPD), kritisierte insbesondere Bärs Äußerungen zum Datenschutz. Die CSU-Politikerin hatte in einem Interview eine "smarte Datenkultur vor allem für Unternehmen" gefordert. Die deutschen Datenschutzregeln in Deutschland kritisierte sie in diesem Zusammenhang als völlig veraltet und sprach von einem "Datenschutz wie im 18. Jahrhundert". Kelber sagte dazu: Datenschutz sei Schutz von Grundrechten. "Das kommt nie aus der Mode und ist in Zeiten umfassender digitaler Datenerhebung und -analyse dringender als je zuvor." (HB S.)

TERRORABWEHR - Die EU-Kommission will europäische Großstädte zu einer besseren Zusammenarbeit bei der Terrorabwehr bewegen und stellt dazu eine Millionen-Förderung in Aussicht. "Auf die lokalen Akteure kommt es beim Schutz vor Terrorattacken im öffentlichen Raum an", sagte der EU-Kommissar für die Sicherheitsunion, Julian King. King eröffnet am Donnerstag in Brüssel eine Konferenz mit Bürgermeistern europäischer Großstädte, um über Konsequenzen aus den Terroranschlägen unter anderem in Berlin, London, Paris und Nizza zu beraten. Auch Vertreter deutscher Städte, etwa aus Hamburg und Berlin, werden sich in der Konferenz äußern. "Die Konferenz soll dazu dienen, die Bedeutung von Kooperationen zu unterstreichen und voneinander zu lernen", so King. (Funke Mediengruppe)

MILITÄR - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat eine Initiative Frankreichs zur Schaffung einer neuen Interventionstruppe europäischer Staaten begrüßt. "Ein Europa der Sicherheit muss schneller handeln können, wenn Krisen zuschlagen", sagte die CDU-Politikerin. Der Grundgedanke des Vorstoßes von Präsident Emmanuel Macron zu einer Interventions-Initiative sei "völlig richtig". Dazu gehörten "natürlich auch einsatzbereite Einheiten", erläuterte die Ministerin. (Rheinische Post)

PFLEGE - Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat gefordert, dass die neue Bundesregierung unverzüglich die Vorhaben des Koalitionsvertrags zum Thema Pflege umsetzt. "Alles, was mit Pflege zu tun hat, muss sofort angefasst werden", sagte Lauterbach. Als erstes müsse die Finanzierung der Pflege im Krankenhaus aus den Fallpauschalen herausgenommen werden. "Die Krankenhauspflege muss wieder kostendeckend finanziert werden", sagte Lauterbach. Auch das Sofortprogramm für die Altenpflege, für die 8.000 neue Stellen geschafft werden solle, müsse unverzüglich umgesetzt werden. Gleiches fordert er für die geplante Stärkung der Tarife in der Altenpflege. (Rheinische Post)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2018 05:21 ET (10:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.