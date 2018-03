Hamburg (ots) - Israel gehört zu den erfolgreichsten Start-up-Schmieden der Welt, das Land gilt als Paradies für Entrepreneure und Investoren. Ein Redaktionsteam des DUB UNTERNEHMER-Magazins hat sich ins Epizentrum der Gründerszene nach Tel Aviv begeben, um dem Geheimnis der Start-up-Nation nachzuspüren.



Das DUB UNTERNEHMER-Magazin geht der Erfolgsformel der Start-up-Nation auf den Grund, zeigt, wie die großen Player aus Deutschland in Israel investieren und was deutsche Unternehmer von den Vorreitern im Silicon Wadi lernen können. Dafür haben sich die Redakteure auf Tuchfühlung mit Gründern, Investoren, Politikern und Tech-Gurus begeben, Interviews geführt und kontrovers diskutiert. Das Ergebnis: Eine 24-seitige Reportage in Ausgabe 01/18 (EVT: 01.03.2018).



"Als Experten für die digitale Transformation ist es unsere Pflicht, den eigenen Schreibtisch zu verlassen und dorthin zu gehen, wo neue Trends gesetzt werden und langfristige Entwicklungen ihren Ursprung nehmen", sagt Jens de Buhr, Herausgeber des DUB UNTERNEHMER-Magazins. "Diesen Weg werden wir auch in Zukunft konsequent weiterverfolgen, um unseren Lesern echte journalistische Mehrwerte zu bieten und sie fit für die digitale Welt zu machen."



Dass die Reise der DUB-Redakteure nach Israel führte, ist kein Zufall: Israelische Start-ups prägen den Fortschritt in zahlreichen Zukunftsbranchen, vom autonomen Fahren über FinTechs bis hin zu Sicherheitslösungen für die Industrie 4.0. So entwickelte sich das Land zum Gründer- und Investorenparadies - und begründete den Mythos vom Silicon Wadi.



Quartier bezog das Redaktionsteam Mitte November in den Räumen des Co-Working-Anbieters Mindspace am Rothschild Boulevard im Herzen der Innenstadt Tel Avivs.



Persönliche Eindrucke, Gelerntes und Aha-Erlebnisse haben die Redakteure zudem im Blog unter zukunftsversteher.de dokumentiert.



Über das DUB UNTERNEHMER-Magazin



Das DUB UNTERNEHMER-Magazin erscheint zweimonatlich in einer Gesamtauflage von über 245.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplar am Flughafen, sowie als Supplement in Handelsblatt, WirtschaftsWoche, Welt am Sonntag und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Thematischer Fokus ist die digitale Transformation. Zur Zielgruppe zählen Unternehmer, Gründer, Führungskräfte und Investoren.



Über die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de



Die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de ist das Portal für Unternehmer, Gründer und Investoren. Kaufen oder verkaufen Sie ein Unternehmen auf der reichweitenstärksten und unabhängigen Unternehmensbörse im deutschsprachigen Raum oder investieren Sie über DUB.de in Startups. Daneben finden Sie Berater für jede Unternehmenslage und journalistische wie Experten-Beiträge zu Themen wie Management, Finanzierung, Karriere und Recht. Alles von Unternehmern für Unternehmer. www.dub.de



