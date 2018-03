Der Welser Tankstellenbetreiber Doppler blickt auf ein starkes Jahr zurück und will heuer noch was drauflegen. Nach einem Nettoumsatz von 840 Mio. Euro will das Familienunternehmen 2018 die 1-Mrd. Euro-Grenze knacken. Dies soll durch Zukäufe und organisches Wachstum erfolgen. So soll das Shopkonzept weiter ausgebaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...