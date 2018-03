Evotec (ISIN: DE0005664809) gehörte 2017 zu dem volatilsten Aktien im TecDAX, hatte immens dynamische Impulse vorzuweisen. Ende Januar/Anfang Februar erinnerte man sich dessen zuletzt, kurzzeitig war hier wieder richtig Schwung drin. Aber seither fragt man sich: Ist was? Wieso bewegt sich da nichts, obwohl entscheidende Hürden für einen starken, neuen Impuls doch so weit nicht entfernt wären? Das "ist was" ist der Punkt: Momentan ist eben nichts. Aber da gilt es hervorzuheben: noch nicht. Denn in drei Wochen sind dann endlich nicht nur die Ergebnisse des vierten Quartals bzw. des Gesamtjahres 2017 da. Dann kommt auch die Perspektive für das laufende Jahr. Die ist entscheidend. Und bis dahin wird keine Trendentscheidung fallen - oder?

Mit vorläufigen Zahl ist bei Evotec eher nicht zu rechnen, so gesehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...