Wer jeden Monat das Auto wechseln will, kann nun ein Mercedes-Abo abschließen. Die Flatrate soll zunächst in Deutschland getestet werden.

Porsche und Cadillac testen es bereits in den USA: das Auto-Abo. Jetzt zieht auch ein deutscher Automobilhersteller hierzulande nach. Daimler bietet seinen Kunden testweise eine Flatrate für Premiumfahrzeuge unter dem Namen "Mercedes Me Flexperience" an.

Autoliebhaber haben künftig die Möglichkeit, pro Jahr zwölf verschiedene Modelle aus vier Segmenten zu mieten - und zwar A-, C-, E- und S-Klasse. Wo hoch die monatliche Rate für die Flatrate ausfällt. verrät Daimler noch nicht. Doch in der Gebühr sollen auch Versicherung, Wartung, Reifenersatz, Reparatur und eine jährliche Gesamtlaufleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...