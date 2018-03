Nach zeitweise deutlichen Zugewinnen im Handelsverlauf schließt der Dax am Dienstag mit einem leichten Plus. Die Gewinner des Tages: Autowerte und Scheine des Kunststoffherstellers Covestro.

Die Aufnahme in den Dax hat der Aktie des Kunststoffherstellers Covestro am Dienstag einen Schub verpasst. Der Titel, der bislang im MDax notiert ist, legte in der Spitze um 4,6 Prozent auf 92,34 Euro zu. Covestro qualifiziert sich aufgrund seines hohen Börsenwerts und des Orderbuchumsatzes für den Dax, wie die Deutsche Börse am Montagabend mitgeteilt hatte. Seit dem Gang aufs Parkett im Oktober 2015 hat die Aktie ihren Wert fast vervierfacht.

"Das war überraschend", sagte ein Händler. Die Aufnahme von Covestro in den Dax sei eigentlich erst für September erwartet worden. Die Aufnahme in den wichtigsten deutschen Aktienindex erfolgte nach einem beschleunigten Beitrittsverfahren ("fast entry"). Die Änderungen werden zum 19. März wirksam.

Den Dax verlassen muss Pro Sieben Sat 1. Dessen Aktien notierten zeitweise 8,3 Prozent im Minus. Die kritische Studie eines Spekulanten hatte den Medienkonzern am Dienstag ins Taumeln gebracht.

Neues MDax-Mitglied wird künftig die Immobilienfirma Aroundtown. Die Aktien stiegen um 1,3 Prozent. Der von einem Bilanzskandal erschütterte Möbelkonzern ...

