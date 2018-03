EdgeMarc 2900e und 2900a POE als außergewöhnliche Produkte der IP-Kommunikationstechnologie anerkannt

Edgewater Networks Inc., der weltweite Branchenführer für Network Edge Orchestration gab bekannt, dass TMC, ein globales, integriertes Medienunternehmen, seine Produkte EdgeMarc 2900e und 2900a POE Intelligent Edges mit dem INTERNET TELEPHONY-Preis "Produkt des Jahres 2018" ausgezeichnet hat.

Mit den Produkten EdgeMarc 2900e und 2900a POE Intelligent Edges können Unternehmen und Dienstleister ihr SIP Trunking und den Einsatz von Unified Communications zukunftsfest machen und eine äußerst flexible, skalierbare und sichere Plattform zur Erbringung von Dienstleistungen sowie laufendes Servicequalitätsmanagement bereitstellen einige der Gründe für die jüngste Auszeichnung des Unternehmens durch TMC.

"Wir sind stolz, dass ein weiteres Produkt von Edgewater Networks für seine Innovation anerkannt wurde", erklärte Dave Norman, Chief Executive Officer von Edgewater Networks. "Die Produkte EdgeMarc 2900e und 2900a POE Intelligent Edges spiegeln beide die Innovation und Qualität, nach der wir bei Edgewater Networks streben wider und diese Anerkennung durch TMC ist ein weiterer Beweis unseres Engagements."

"Wir gratulieren Edgewater Networks für ihre Auszeichnung mit dem INTERNET TELEPHONY-Preis für das Produkt des Jahres 2018", so Rich Tehrani, CEO von TMC. "Die Serien EdgeMarc 2900e und 2900a POE beweisen herausragende Qualität und liefern außergewöhnliche, die Geschäftswelt verändernde Lösungen, die die Sprach-, Daten-, und Video-Telekommunikation erleichtern. Ich freue mich auf weitere Spitzenleistungen von Edgewater Networks im Jahr 2018 sowie in der Zukunft."

Die EdgeMarc 2900 Intelligent Series bieten den Nutzern:

Skalierbare Konfiguration, die in der Lage ist, gemeinsam mit Ihrem Geschäft zu wachsen

Geringere Betriebsausgaben

Gesteigerte Kundenzufriedenheit

Um mehr über EdgeMarc 2900e und 2900a POE Intelligent Edges zu erfahren, klicken Sie hier.

Über Edgewater Networks

Edgewater Networks wurde im Oktober 2002 gegründet und ist marktführend in der Bereitstellung IP-basierter Sprach-, Video- und Datendienste. Serviceprovider und Unternehmen aller Größenordnungen nutzen die Lösungen von Edgewater Networks, um die Gestaltung von Kundenstandorten zu vereinfachen und so eine schnelle und reibungslose Installation zu ermöglichen, die Dauer bis zur Markteinführung zu reduzieren und eine schnelle Amortisierung von investiertem Kapital zu gewährleisten. Mithilfe seiner Network Edge Orchestration Plattform, die das EdgeView Service Control Center, EdgeMarc Intelligent Edges und Unternehmensdienstleistungen umfasst, hilft das Unternehmen Kunden bei der Bereitstellung von Informationen am Netzwerkrand. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.edgewaternetworks.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @ewn_inc.

Über die Zeitschrift INTERNET TELEPHONY

Die Zeitschrift INTERNET TELEPHONY ist die IP Communications Authority since 1998 (führende Publikation für IP-Kommunikation seit 1998). Seit der ersten Ausgabe im Februar 1998 bietet INTERNET TELEPHONY unabhängige Meinungen im komplexen Umfeld der konvergierten Kommunikation. INTERNET TELEPHONY bietet eine Vielfalt an Themen, von lösungsorientierten redaktionellen Inhalten bis hin zu Produktrezensionen und Diensten von TMC Labs. Die Publikation INTERNET TELEPHONY erreicht mehr als 225.000 Leser, darunter auch weitergeleitete Leser. Weitere Informationen finden Sie unter www.itmag.com.

Über TMC

Globale Käufer nutzen die themenbasierten Marktplätze von TMC für ihre Kaufentscheidungen und um in den Märkten zu navigieren. Dadurch bieten sich Chancen in den Bereichen Markenbildung, Vordenkertum und Lead-Generierung für Anbieter/Verkäufer.

TMCs Marktplätze:

Einzigartige, schlüsselfertige Online Communities erhöhen Suchergebnisse, schaffen Marktvalidierung, schärfen Markenprofile und Vordenkertum und reduzieren zugleich das Werbe-Blocking.

Mittels maßgeschneiderter Lead-Programme werden Absatzchancen aufgedeckt und Datenbanken erstellt.

Präsenz- und Online-Events stärken Marken, fördern Vordenkertum und generieren Leads.

Publikationen, Display-Werbung und Newsletter stärken das Markenimage.

Maßgeschneiderter Inhalt bietet durch Dritte professionell gestaltete Blogs, Pressemitteilungen, Artikel und Marketingmaterialien zur Unterstützung von SEO, Markenbildung und allgemeinen Marketingaktivitäten.

Umfassende Event- und Road Show-Managementdienste helfen, Unternehmen und potentielle Kunden zusammenzubringen und im persönlichen Kontakt Leads zu generieren.

Für weitere Informationen über TMC und um zu erfahren, wie wir Sie unterstützen können, Ihre Marketingziele zu erreichen, besuchen Sie www.tmcnet.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180307005560/de/

Contacts:

Edgewater Networks Kontakt:

Michael Cruz

Senior Manager, Corporate Marketing

mcruz@edgewaternetworks.com

oder

TMC Kontakt

Rebecca Conyngham, +1 203-852-6800 (Durchwahl) 287

Marketing Manager

rconyngham@tmcnet.com