Der schwache US-Dollar trieb den Goldpreis zwar in dieser Woche auf den höchsten Stand seit rund zwei Wochen, doch befinden sich die Notierungen übergeordnet seit dem Hoch von Ende Januar bei 1366 US-Dollar in einer fallenden Tendenz, die aktuell mit einem Abwärtstrend zwischen 1300 und 1345 US-Dollar beschrieben werden kann. Obwohl die international wichtigen Aktienindizes in der letzten Woche deutliche Verluste verbuchten, konnte der Goldpreis daraus keinen Nutzen ziehen. Die Anleger scheinen skeptisch geworden zu sein, ob die Notierungen das zuletzt gesehene Hoch und somit die Hürde um 1358 US-Dollar tatsächlich nachhaltig überwinden können. Nach unten könnte der Goldpreis ...

