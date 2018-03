Frankfurt (ots) - Für Ferienorte in Mecklenburg-Vorpommern hatten FeWo-direkt®-Urlauber vergangenes Jahr vermehrt ein Faible, wie eine Auswertung des Ferienhausexperten für das Bundesland zeigt. Insbesondere Urlaubsorte auf den Ostseeinseln Usedom, Rügen und Hiddensee verzeichneten 2017 im Vergleich zum Vorjahr ein dreistelliges Nachfrageplus bei FeWo-direkt-Reisenden. Ein Ort inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte stellte alle analysierten Reiseziele in den Schatten: Göhren-Lebbin lag bei FeWo-direkt-Reisenden besonders im Trend und wies einen Nachfrageanstieg von knapp 545 Prozent im Jahresvergleich auf. Binz auf Rügen kam auf ein Nachfrageplus von fast 100 Prozent.



Stolze Preise auf den Inseln versus Schnäppchen auf dem Festland



Neben den Nachfrageveränderungen untersuchte FeWo-direkt auch die von seinen Kunden in Mecklenburg-Vorpommern gezahlten Übernachtungspreise in 2017 im Vergleich zum Vorjahr. Auf Usedom gaben FeWo-direkt-Urlauber im vergangenen Jahr demnach im Dorf Krummin stolze 66 Euro für ihre Ferienunterkunft (pro Person/Nacht im Durchschnitt) aus. In Binz auf Rügen zahlten FeWo-direkt-Kunden in 2017 durchschnittlich 44 Euro pro Person und Nacht. Auf dem Festland war es schlagartig erschwinglicher: Dort übernachteten FeWo-direkt-Reisende in Lossin, zwischen Usedom und Rügen, für nur 26 Euro (pro Person/Nacht im Durchschnitt). In der Gemeinde Userin, inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte im Müritz-Nationalpark, verbrachten FeWo-direkt-Urlauber für den Preis von durchschnittlich 23 Euro pro Person und Nacht ihren Urlaub.



Schnäppchenjäger aufgepasst - hier zahlten FeWo-direkt-Reisende für das Ferienhaus weniger als für die Ferienwohnung



Oftmals gelten Ferienwohnungen als preisliche Alternative zum Ferienhaus. Das ist aber nicht immer so und vor allem nicht an allen Urlaubsorten in dem norddeutschen Bundesland. Wer 2017 geschickt verglich, der konnte in Mecklenburg-Vorpommern mehr Platz für weniger Budget finden. Denn FeWo-direkt-Urlauber zahlten im vergangenen Jahr beispielsweise in der ehemaligen Fürstenresidenz Putbus auf Rügen nur 33 Euro für ein Ferienhaus (Person/Nacht im Durchschnitt), für eine Ferienwohnung fielen im Schnitt hingegen 35 Euro an. Auf der Insel Usedom im Ostseebad Heringsdorf war das FeWo-direkt-Ferienhaus sogar für lediglich 30 Euro zu haben (Person/Nacht im Durchschnitt). Dagegen mussten FeWo-direkt-Reisende dort für eine Ferienwohnung durchschnittlich 39 Euro einplanen (Person/Nacht im Durchschnitt). Auch im FeWo-direkt-Trendreiseziel Göhren-Lebbin lohnte sich der Vergleich zwischen Ferienhaus und -wohnung. 38 Euro wurden dort für eine Ferienwohnung von FeWo-direkt-Urlaubern berappt (Person/Nacht im Durchschnitt). Ein Ferienhaus gab es dafür schon im Schnitt für drei Euro weniger, nämlich 35 Euro pro Nacht und Person.



Über FeWo-direkt



Die Webseite www.fewo-direkt.de wird betrieben von der HomeAway UK Limited, Portland House, 25th Floor, Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UK. FeWo-direkt, seit mehr als 20 Jahren Experte für Ferienhausurlaub, ist Teil des Netzwerks von HomeAway, Inc. (www.homeaway.com), einem der führenden Unternehmen im Bereich der Online-Ferienhausvermietung. Im HomeAway-Netzwerk stehen mehr als zwei Millionen einzigartige Unterkünfte in 190 Ländern weltweit zur Auswahl. Weitere Infos unter www.fewo-direkt.de



