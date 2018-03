Mit einem deutlichen Minus dürfte die Wall Street in den Handel am Mittwoch starten. Mit dem überraschenden Rücktritt des obersten Wirtschaftsberaters im Weißen Haus, Gary Cohn, nehmen die Sorgen um die Einführung der von US-Präsident Donald Trump geplanten Strafzölle wieder zu. Cohn hat damit offenbar die Konsequenz aus seiner Niederlage im Streit um die geplanten Strafzölle gezogen. Der frühere Investmentbanker und dezidierte Befürworter des Freihandels hatte sich mit Nachdruck gegen die geplanten Zölle auf Stahl und Aluminium gestemmt. Der Future auf den S&P-500 deutet auf einen kräftigen Abschlag am Kassamarkt hin.

"Cohn wurde als der kühle Kopf gesehen, der sich in der Trump-Administration durchsetzen kann", so Markt-Stratege J.J. Kinahan von TD Ameritrade. Das deutliche Minus im S&P-500-Future zeige, dass der Markt ein Menge Vertrauen in Cohn's Urteilsvermögen gesetzt hat und er sich im Laufe der Jahre an der Wall Street ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit erarbeitet habe, ergänzt der Teilnehmer.

Daneben könnten eine ganze Reihe von US-Daten für Impulse sorgen. Der ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor im Februar könnte eine Indikation für den zum Wochenausklang anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktbericht liefern. Zudem stehen die Produktivität ex Agrar für das vierte Quartal, die Handelsbilanz für Januar und die wöchentlichen US-Öllagerdaten an. Dazu kommt noch das "Beige Book" der US-Notenbank.

Bei den Einzelwerten geht es für die Netflix-Aktie vor der Startglocke um knapp 2 Prozent nach unten. Die Analysten von Stifel haben die Titel des Streaminganbieters auf "Hold" von zuvor "Buy" abgestuft und dies mit der Bewertung der Aktie begründet. Sie seien zwar weiterhin von Geschäftsmodell und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens überzeugt, doch sei der Kurs den Fundamentaldaten vorausgeeilt.

Für die Aktie von Autodesk geht es dagegen um 7 Prozent nach oben. Das Softwareunternehmen schnitt gewinn- und umsatzseitig in seinem vierten Quartal besser ab, als die Analysten erwartet hatten.

