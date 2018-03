Von Olaf Ridder

KASSEL (Dow Jones)--Im politischen Streit um den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 will Wintershall-Chef Mario Mehren die ablehnende Haltung der polnischen Regierung nicht überbewerten. Warschau habe auch Nord Stream 1 abgelehnt, sagte er auf der Bilanzpressekonferenz. "Das war nicht anders zu erwarten."

Mehren warnte mit Verweis auf die Versorgungssicherheit davor, bei dem Projekt zu sehr auf Länder zu hören, die wie Polen nur in äußerst geringem Maße auf russisches Erdgas angewiesen sind. Das Land habe eine äußerst diversifizierte Versorgungsinfrastruktur. Europa insgesamt brauche aber die zusätzlichen Kapazitäten von 55 Milliarden Kubikmeter.

Die Flüssiggas-Lieferungen nach Europa hätten sich in den vergangenen Jahren nicht erhöht. "Hätten wir nicht diese hervorragenden Pipelines nach Russland und die großen Speicherkapazitäten, wäre es in den letzten Wochen beim Gaspreis frostig geworden", sagte Mehren. Anfang März, als die Temperaturen in großen Teilen Europas deutlich negativ waren, habe nur Russland den erhöhten Bedarf gedeckt, sagte der für das Russland-Geschäft zuständige Vorstand Thilo Weiland.

Polen kämpft mit anderen osteuropäischen Ländern gegen eine Dominanz Russlands bei der Versorgung des Kontinents mit Energie. An der Finanzierung von Nord Stream 2 sind die beiden deutschen Konzerne Wintershall und Uniper beteiligt, die jeweils 950 Millionen Euro dafür bereitstellen wollen. Die Hauptlast trägt der russische Energieriese Gazprom, der auch das Gas liefern würde.

March 07, 2018

