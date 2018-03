Frankfurt - Die jüngste Marktkorrektur hat uns nicht wirklich überrascht. Unserer Ansicht nach war dies unumgänglich, der Zeitpunkt jedoch ungewiss, so Matthew Benkendorf, CIO der Quality Growth Boutique von Vontobel Asset Management. Die Märkte seien in den letzten Jahren extrem selbstgefällig geworden, was sich in dem starken und steilen Kursanstieg des vergangenen Jahres und im Januar 2018 niedergeschlagen habe.

