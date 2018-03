Wir hatten uns erst gestern die Aktie von ProSieben Sat.1 (ISIN: DE000PSM7770) angesehen, die aufgrund des "Urteils", aus dem DAX in den MDAX absteigen zu müssen, kräftig unter die Räder gekommen war. Bis Ende Februar sah hier noch alles nach einer mittelfristig relevanten, soliden Wende nach oben aus, die nach 2017, einem Jahr zum Vergessen, eine gute Basis für einen mittelfristigen Aufwärtstrend hätte werden können. Doch schon direkt zur Monatewende wurde die Aktie plötzlich durchgereicht, was aber eher vom Gesamtmarkt initiiert war. Mit dieser am Montagabend veröffentlichten Nachricht über den am 19. März anstehenden "Abstieg" fiel der Kurs am Dienstag indes heftig. Aber das könnte, wie gestern erwähnt, auch eine Chance sein, denn:

Die Perspektiven des Unternehmens, die seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...