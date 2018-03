Hannover - Die EZB trifft sich am Donnerstag zu ihrer nächsten turnusmäßigen Ratssitzung, so Mario Gruppe, CIIA, und Norman Rudschuck, CIIA von der Nord LB.Die Analysten der Nord LB erwarten keine größeren geldpolitischen Überraschungen. Weder sollte an der Zinsschraube gedreht werden, noch sei von Veränderungen der derzeitigen Parameter im Rahmen der Wertpapierankäufe auszugehen. Bis Ende September wolle die EZB zunächst EUR 30 Mrd. pro Monat in die bekannten Ankaufprogramme fließen lassen. Auch auf der Tonspur dürfte Notenbankchef Mario Draghi wenig Neues für die Marktteilnehmer bereithalten. Entsprechend rechnen die Analysten der Nord LB auch nicht mit nachhaltigen Spreadeffekten im Umfeld bzw. im Nachgang der Sitzung.

