Frankfurt am Main - Die sentix Asset Management hat beschlossen, den sentix Total Return -defensiv- (ISIN DE000A1C2XH4/ WKN A1C2XH) mit Wirkung zum 30. August 2018 zu kündigen, so die Experten von sentix Asset Management.Hintergrund der Entscheidung sei, dass die Experten in einem Umfeld dauerhaft negativer Geldmarktzinsen die im Fonds angestrebte Rendite bis auf Weiteres nicht mehr für erzielbar halten würden. Die Experten würden diese Entscheidung bedauern, zumal der Fonds das erste von sentix aufgelegte Mandat gewesen sei.

