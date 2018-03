Das Geschäft der Berater boomt. Taktgeber ist die digitale Transformation. Die Branche sucht händeringend Mitarbeiter - und nicht nur Nachwuchs.

Die Leistungen der rund 140.000 Mitarbeiter starken Beraterbranche in Deutschland sind gefragt: Zum achten Mal in Folge ist ihr Umsatz hoch einstellig gewachsen. Im vergangenen Jahr legte der Umsatz um 8,5 Prozent auf erstmals mehr als 30 Milliarden Euro zu, genau sind es 31,5 Milliarden Euro.

Auch für das laufende Jahr sind die Firmen optimistisch und erwarten Zuwächse in einer ähnlichen Größenordnung wie 2017. Das zeigt eine vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) durchgeführte Branchenumfrage, an der sich gut 500 Firmen beteiligt haben.

Wurde vor einigen Jahren noch prognostiziert, dass die Consultingfirmen am Ende der Wachstumsmöglichkeiten in einer Reifephase angelangt seien, so hat sich die Lage längst wieder gedreht.

Taktgeber der Entwicklung ist die digitale Transformation, die die Wirtschaft vor vielfältige Herausforderungen stellt. "Das hohe Wachstum der Consultingbranche zeigt, dass wir uns auf diesen Beratungsbedarf eingestellt haben", sagt BDU-Präsident Ralf Strehlau, der Eigentümer und geschäftsführenden Gesellschafter der Firma Anxo Management Consulting in Frankfurt ist.

Wie die Marktumfrage zeigt, erwarten 93 Prozent der Teilnehmer, dass Beratungsprojekte mit Digitalisierungshintergrund auch ein wesentlicher Wachstumstreiber bleiben werden. So sollen zum Beispiel Projekte mit den Klienten, in denen die Themen Big Data und Datenanalyse im Mittelpunkt stehen, weiter ausgebaut werden (Zustimmung: 95 Prozent).

Diesen Trend bestätigt auch Carsten Kratz, Deutschland-Chef der Boston Consulting Group. Es gehe mittlerweile nicht mehr nur darum, disruptive Ideen zu haben. "Viele Unternehmen fragen sich, wie sie ihr Kerngeschäft transformieren können", sagte er. Und das sei eine klassische Beratungsdienstleistung, bei der man viele Impulse geben könne.

Eine große Chance für die deutsche Wirtschaft und auch für die Berater sieht Kratz in der Auswertung von Daten, etwa von Sensoren in der Industrie. BCG etwa hat einen zweistelligen Millionenbetrag investiert, um den Bereich "Digital ...

