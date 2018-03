Basel / Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



--------------------------------------------------------------



Zur Film-Dokumentation



http://ots.ch/b7ssDT



--------------------------------------------------------------







Carsten Beyreuther, einer der meistbeachteten Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum, begeistert seine Seminarteilnehmer nicht nur durch seinen Enthusiasmus und Ehrgeiz sondern vor allem durch die Messbarkeit seiner Verkaufstechniken. In der Reality-Dokumentation "Der Königsmacher" sprechen die Seminarteilnehmer Daniel Wenzel, Nils Mentzel und Matthias Buchwald über die Erlebnisse während ihrer Verkaufsausbildung bei Beyreuther und die Verkaufserfolge, die sie erzielen konnten. Dabei geht es nicht vorrangig um verdientes Geld sondern vor allem auch um den Weg aus der Gewöhnlichkeit in den Luxus der persönlichen Freiheit. Alle drei Teilnehmer haben es geschafft, ihrem Hamsterrad des Turbokapitalismus zu entfliehen und die eigenen Träume zu verwirklichen.



Daniel Wenzel startete als Hotelkaufmann und ist heute erfolgreicher Finanzberater. Mit Beyreuthers Verkaufsausbildung hat er es geschafft, sich mehr Zeit für seine Familie zu nehmen.



Nils Mentzel ist ein Urgestein im Verkauf und arbeitete früher für die Zigarettenindustrie. Mittlerweile ist er Teamleiter bei der MVV Energie AG Mannheim, einem der größten Energieversorger Deutschlands. Auch er konnte in den Seminaren von Beyreuther trotz seiner langjährigen Erfahrungen noch viel lernen und hat mittlerweile sogar die von ihm einst gehasste Kaltakquise für sich entdeckt. Matthias Buchwald ist heute als selbstständiger Verkäufer von Leuchtsystemen sehr erfolgreich.



Für Carsten Beyreuther ist eines klar: Verkäufer stehen aus vielen Gründen unter großem Druck; Produkte, die sich immer ähnlicher werden, wachsende Unsicherheit der Kunden und ein enorm starker Wettbewerb erschweren den Vertrieb heutzutage immens.



Beyreuther formt in seinen Kursen Menschen, die sich aus der Gewöhnlichkeit herausheben und ihre Träume verwirklichen wollen. Er widmet sich Ressourcen, von denen seine Teilnehmer nicht einmal wissen, dass sie sie in sich tragen. Verkäufer sind sich oft nicht darüber im Klaren, an welchem Punkt innerhalb eines Verkaufsgesprächs sie einen Kunde verloren haben oder warum genau dieser Kunde bei ihnen gekauft hat. Diesen und vielen weiteren Aspekten widmet sich Beyreuther während seiner Kurse. Dabei werden Fragen beantwortet, die für jeden Verkäufer essentiell sind: Was garantiert Umsatz? Woran kann ein Verkaufsgespräch scheitern? Wie kann bei telefonischer Kaltakquise die Sekretärin umgangen und der Entscheider kontaktiert werden? Die meisten Teilnehmer sind bei Kursbeginn sehr skeptisch, da sie bereits oft viele schlechte Erfahrungen mit "Verkaufsgurus" gemacht haben, die mit leeren Versprechungen und hochtrabenden Worten versucht haben, Taktiken zu verkaufen, die am Ende nicht funktionieren. Die Teilnehmer wollen Beweise für die Strategien, die Beyreuther in seinen Seminaren lehrt. Dabei lässt es sich der Verkaufstrainer nicht nehmen, während seiner Trainings selbst zum Hörer zu greifen und beispielsweise seine Kaltakquise-Technik und seine Verkaufsgesprächs-Technik und deren Erfolge live zu demonstrieren. Beyreuther erklärt in der Tiefe auch das Warum des Erfolges, denn es macht wenig Sinn, Strategien umzusetzen, die man als Verkäufer nicht komplett durchdringt.



Nils Mentzel beschreibt Carsten Beyreuther als "frech aber charmant". Früher hat er die Kaltakquise gehasst; dementsprechend waren anfangs auch seine Gefühle gegenüber Beyreuther, als er sich in einem der Trainings auf dieses Thema fokussierte. Heute sind beide befreundet und Mentzel und sein Team haben binnen 2 Jahren eine unfassbare Umsatzsteigerung von über 250% allein durch verbesserte Strategien bei der telefonischen Kaltakquise erwirtschaftet.



Wer mehr über die Verkaufsstrategien von Carsten Beyreuther und dessen einzigartiger Verkaufsausbildung erfahren möchte, kann sich unter http://www.verkaufstraining-beyreuther.de/koenigsmacher/ weitere Informationen einholen.



OTS: beyreutherTRAINING Schweiz AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129833 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129833.rss2



Pressekontakt: Herr Carsten Beyreuther beyreutherTRAINING Schweiz AG Gartenstraße 95 CH-4001 Basel SCHWEIZ E-Mail: carsten.beyreuther@verkaufstraining-beyreuther.ch