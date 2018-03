FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch wie auch viele anderen Staatspapiere im Kurs zugelegt. Am Markt wurde dies mit erhöhter Unsicherheit wegen des Rücktritts von Gary Cohn, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, begründet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg gegen Mittag um 0,19 Prozent auf 159,46 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 0,65 Prozent.

Mit Cohn verlässt ein weitgehend liberal denkender Wirtschaftsberater das Weiße Haus. Cohn nannte zwar keinen Grund; als ausschlaggebend für seinen Schritt gilt aber der zunehmend protektionistische Kurs der US-Regierung. Mit seinem Rücktritt wird befürchtet, dass die Freihandelsgegner in der Regierung die Oberhand gewinnen. Anleger fragten deshalb verstärkt Anlagen nach, die als sichere Alternative etwa zu Aktien gelten.

Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten die Anleihekurse nicht. Im Nachmittagshandel werden in den USA die Arbeitsmarktzahlen des Datenanbieters ADP veröffentlicht. Sie werden stets beachtet, weil sie als Indikator für den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung gelten. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht (Beige Book)./bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0148 2018-03-07/12:47