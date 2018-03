Zürich (ots) - Cubewise hat sein Team am Standort Zürich per 1. März 2018 mit einem neuen Sales Manager für den deutschsprachigen Raum verstärkt. Leonardo Gambini stösst mit langjähriger Verkaufserfahrung und breitem Know-how in den Bereichen Financial Planning und Business Analytics zum global tätigen Beratungsunternehmen.



Mit Leonardo Gambini kann Cubewise DACH einen namhaften Zuzug vermelden. Der ausgewiesene Experte für die IBM Planungslösung TM1 hat eine über zwölfjährige Verkaufserfahrung im Analytics-Umfeld und war die letzten dreieinhalb Jahre als Software Sales Specialist bei IBM Schweiz tätig. "Die Verstärkung durch Leonardo Gambini ist für uns ein echter Glücksfall. Sein fundiertes Fachwissen und seine gute Vernetzung in der Branche wird dazu beitragen, dass wir unseren rasant wachsenden Kundenstamm im deutschsprachigen Raum weiter ausbauen können", sagt Daniele Tedesco, Managing Director bei Cubewise DACH.



Dank der engen Partnerschaft von Cubewise und IBM bleibt Gambini der TM1-Familie auch nach seinem Wechsel weiterhin erhalten. "Cubewise ist im deutschsprachigen Raum der führende IBM Business Partner im Bereich Corporate Performance Management. Die Visionen und Ziele des Unternehmens entsprechen genau meinen Vorstellungen. Umso mehr freue ich mich, Teil dieses dynamischen Teams zu sein und die erfolgreiche Weiterentwicklung von Cubewise mitzugestalten", so Leonardo Gambini.



Über Cubewise:



Cubewise ist ein offizieller IBM Platinum Partner und spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen, die ihre Budgeting, Forecasting und Financial Reporting Prozesse verbessern wollen.



OTS: Cubewise newsroom: http://www.presseportal.de/nr/124592 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_124592.rss2



Pressekontakt: Daniele Tedesco Managing Director Cubewise DACH dtedesco@cubewise.com +41 44 552 05 81