Dietikon (ots) - Am Freitag, 16. März 2018, findet im Papiersaal

in Zürich zum sechsten Mal der Campaigning Summit Switzerland statt.

Das Klassentreffen der Changemaker aus den Bereichen Campaigning,

Marketing, Kommunikation, Lobbying, Politik und Wirtschaft unter dem

Motto «Networking, Inspiration, voneinander lernen.» 4 Internationale

Top-Referentinnen diskutieren, wie sie durch Campaigning ihre

Unternehmen erfolgreich machen. Dabei sind Lucy Quist, Honey

Thaljieh, Nadja Schnetzler und Vanessa Weber. Was dieses Jahr ganz

besonders macht: Es wird gezeigt, wie künstliche Intelligenz in

Kampagnenarbeit verwendet werden kann.



Die erste Referentin, Honey Thaljieh, aus Bethlehem, schrieb als

erste Profi-Fussballerin und Captain der Palästinensischen

Frauen-Nationalmannschaft Geschichte. Bis heute kämpft sie für Frauen

und ihre Freiheiten. Mit ihrem Referat «Women's football in

Palestine: Creating Change against all odds» wird sie ihre

inspirierende Geschichte mit den Teilnehmern teilen und aufzeigen,

wie man mit einem starken Willen und einem mutigen Ansatz seine Ziele

erreichen kann. Ihre Geschichte ist inspirierend und macht Mut

zugleich.



Vanessa Weber ist Geschäftsführerin der Firma Werkzeug Weber GmbH

& Co KG in Aschaffenburg und Unternehmerin aus Leidenschaft. Im Alter

von 22 Jahren stand sie vor der Herausforderung, das Unternehmen

ihrer Eltern als Nachfolgerin zu übernehmen. Gemeinsam mit ihrem Team

hat sie es in den letzten 10 Jahren geschafft, den Umsatz zu

verfünffachen und den unternehmerischen Erfolg der Firma grundlegend

neu zu gestalten. Sie vertritt in ihrem Referat einen sehr

aussergewöhnlichen Marketing-Ansatz: durch Storytelling den Kunden

zum Helden machen.



Nadja Schnetzler vertritt auf dem internationalen Gipfeltreffen

die Schweiz. Mit ihrem Project R hat die Unternehmerin einen

Weltrekord im Crowdfunding aufgestellt. Am 16. März lässt sie die

Teilnehmenden des Campaigning Summit Switzerland an ihrem Erfolg und

Know-how teilhaben. In ihrem Referat «Leadership - zum Erfolg mit

Komplizen» zeigt sie, wie man mit Komplizentum, Verschwiegenheit und

der richtigen Community sein Ziel spielend erreichen kann. Ein Jahr

dauerte die Vorbereitung für die Kampagne!



Die afrikanische Unternehmensführerin Lucy Quist spricht über

«Internal Campaigning for Business Success». 2014 übernahm sie die

Airtel Ghana als erste Ghanaerin in der Position als CEO einer

multinationalen Telekomfirma. Mittels internem Campaigning, bei dem

sie sich an den Prinzipien des Wahlkamps orientierte, repositionierte

sie die Firma erfolgreich als eine, welche Menschen verbindet. Sie

war massgebend daran beteiligt, dass die Firma mehr als 20

Auszeichnungen gewann.



Wie schon in den Anfangsjahren wird Stephan Klapproth wieder die

Moderation und eine kurze Eröffnungsrede übernehmen. Im Anschluss an

jedes Referat gibt es jeweils ein BarCamp, dabei auch je eine Session

mit der aktuellen Referentin. Campaigning soll auch Spass machen!

Comedian-Newcomerin Sam-Elise Etienne aus Biel bestreitet mit einem

Überraschungsprogramm das diesjährige Auflockerungsreferat.



Die Organisatorin business campaigning GmbH wird mit ihrem Partner

Liquid Newsroom konkrete Anwendungen von Künstlicher Intelligenz in

der Kampagnenarbeit zeigen.



Der Campaigning Summit Switzerland ist die einzige internationale

Plattform, die sich der Interdisziplinarität des Campaignings widmet.

Campaigning ist im Verständnis von Veranstalter Peter Metzinger «die

Kunst, alle Register ziehen zu können, um Menschen dazu zu bewegen,

ihr Verhalten, Denken oder Einstellungen zu ändern, um ein Ziel zu

erreichen».



Der Campaigning Summit Switzerland wird durch business campaigning

GmbH, seit 1997 die Nr. 1 für Campaigning in der Schweiz organisiert

und gesponsert. Mit grosszügiger Unterstützung durch die Hochschule

Luzern, persönlich Verlags AG, news Aktuell AG, Ticketino AG,

Hypothekarbank Lenzburg, Vögeli, Liquid Newsroom, Privor, SMOVIE,

Watson, Papiersaal, Female Founder Summit, Digital Festival,

Schweizer Kader Organisation, Jörg Eugster, greenfocus, politjobs,

iab, dataquest und smama, sowie durch weitere Promotionspartner.



«business campaigning» ist eine geschützte Wortmarke, für deren

Verwendung es einer schriftlichen Erlaubnis durch die Markeninhaberin

business campaigning GmbH bedarf.



Der offizielle Hashtag lautet CSCH18



Medienvertreter melden sich zwecks Akkreditierung bei

summit@businesscampaigning.com



