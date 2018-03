ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat LafargeHolcim nach Aussagen zur Strategie von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 56 Franken angehoben. Die Strategie des neuen Chefs Jan Jenisch lege den Fokus auf Wachstumschancen, schrieb Analyst Andre Schäfferling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Zementhersteller solle schlanker und agiler werden. Ausbalancierte und breit gestreute Aktivitäten in den entwickelten wie in den Wachstumsmärkten verringerten die Risiken, die aus regionalen Schwächephasen und aus Wachstumszyklen resultierten./bek/ajx

Datum der Analyse: 07.03.2018

