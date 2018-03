FRANKFURT (Dow Jones)--In den Aufsichtsrat von Medienkonzern Axel Springer ziehen zwei neue Mitglieder ein. Der Hauptversammlung am 18. April sollen Iris Knobloch und Alexander Karp als künftige neue Mitglieder vorgeschlagen werden, teilte der Konzern mit Sitz in Berlin am Mittwoch mit. Der 56-jährige Bill Ford und Rudolf Knepper scheiden aus dem neunköpfigen Gremium aus. Iris Knobloch ist President-Directeur General von Warner Bros. France S.A. Alexander Karp ist Mitgründer und CEO des US-amerikanischen Software-Unternehmens Palantir Technologies.

