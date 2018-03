Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch bis am Mittag seine frühmorgendlichen Verluste ausgebaut. Getrübt wird die Stimmung durch den gestern Abend bekannt gewordenen Rücktritt von Gary Cohn, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump. Bisher hätten die Anleger auf die Drohung von Strafzölle für Stahl- und Aluminium vergleichsweise gelassen reagiert, meinte ein Händler. Das Ausscheiden von Cohn, Befürworter des freien Handels, lege nun den Schluss nahe, dass es Präsident Trump mit einem Handelskrieg ernst meine.

Die Kursentwicklung an der US-Börse werde derzeit vom hohen Gewinnwachstum der amerikanischen Unternehmen getragen, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. Den Grossteil ihrer Gewinne würden die gelisteten Aktiengesellschaften aber nicht in den USA, sondern im Ausland generieren. Jetzt greife die Angst um sich, dass neue Handelsschranken dieser Sache einen Riegel vorschieben und somit dem Rally ein Ende bereiten könnte. Und eine alte Börsenregel besagt: Hustet Wall Street, dann kriegt Europa den Schnupfen.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 12 Uhr 0,41% auf 8'729,80 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,65% auf 1'428,88 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) sinkt 0,44% auf 10'116,24. Von den 30 wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...