BERLIN (Dow Jones)--Das gewerkschaftsnahe Wirtschaftsforschungsinstitut IMK hat die Europäische Zentralbank dazu aufgefordert, "Vorsicht bei der Zinswende" walten zu lassen. Eine kräftige Zinserhöhung sei von der EZB in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, erklärte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung in einer geldpolitischen Analyse. Auch eine deutliche Aufwertung des Euros werde sie nicht zulassen, schrieben die Studienautoren Silke Tober und Thomas Theobald.

"Da der Aufschwung im Euroraum noch nicht so weit fortgeschritten ist wie jener in den USA, ist es richtig und wichtig, dass die EZB bis auf weiteres an den Negativzinsen festhält", erklärten die Ökonomen. Gleichzeitig müssten aber auch die Konstruktionsfehler der Eurozone angepackt werden. Das IMK machte sich unter anderem für eine eingeschränkte gemeinschaftliche Haftung für Staatsanleihen stark. Dazu solle die besonders unsichere Junior Tranche jüngst vorgeschlagener "European Safe Bonds" in der Hand einer öffentlichen Verbriefungsgesellschaft verbleiben.

Auf die EZB, deren Rat am Donnerstag in Frankfurt zusammentritt, kämen drei große Herausforderungen zu: Erstens müsse sie den Ausstieg aus den Niedrigzinsen schaffen, ohne die Konjunktur im Euroraum abzuwürgen und Turbulenzen an den Finanzmärkten zu provozieren. Zweitens könnte der absehbare Wechsel an der Spitze der Notenbank für Unruhe sorgen - schließlich sei "das Bekenntnis, alles zur Rettung des Euros zu tun, eng mit dem bisherigen Präsidenten Mario Draghi verbunden".

Ob sein Nachfolger ähnlich umfangreiche Versprechen abgeben könne und wolle, sei nicht sicher. "Zweifel an der Stabilität des Euroraums könnten so schnell wieder aufkommen", warnten die Ökonomen des IMK. Und drittens müsse die EZB auf Digitalwährungen wie Bitcoin reagieren - zum Beispiel, indem sie einen digitalen Euro einführe.

March 07, 2018

