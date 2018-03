Die Wiener Börse AG hat sich am Schweizer Indexspezialisten Limeyard beteiligt. Gleichzeitig startet sie mit dem Finanztechnologieunternehmen ein Joint Venture und will in Zukunft zusätzlich zu den eigenen Indizes globale Indexberechnungen "der nächsten Generation" anbieten. Über die Einzelheiten und den Preis der Transaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...