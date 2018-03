Wallisellen (ots) -



- Erneut kräftiges Netto-Kundenwachstum von +22'000

- Sachgeschäft wächst um 2,2 Prozent auf CHF 1'921,6 Mio.

- Hohe Schadenbelastungen aus Naturereignissen von über CHF 50

Mio. mindern operativen Gewinn

- Konsolidierung im Lebengeschäft hält an



Die Allianz Suisse Gruppe ist im Geschäftsjahr 2017 auf dem

Wachstumspfad geblieben: Das Nettokunden-Wachstum verzeichnete mit

+22'000 zum dritten Mal in Folge hohe Steigerungsraten. Das

Sachgeschäft wuchs in einem umkämpften Marktumfeld mit einem Plus von

2,2 Prozent bereits das dritte Jahr in Folge über dem

Marktdurchschnitt (laut Hochrechnungen des Schweizerischen

Versicherungsverbands +0,9%). Das Gesamt-Prämienvolumen der Allianz

Suisse Gruppe stieg um 0,7 Prozent auf CHF 3'664,7 Mio. (Vorjahr:

3'638,8 Mio.). Aufgrund des hohen Schadenaufwands aus den zahlreichen

Naturereignissen im vergangenen Jahr sank das operative Ergebnis um

4,0 Prozent auf CHF 303,7 Mio. (Vorjahr: 316,4 Mio.).



"Wir haben unsere ehrgeizigen Ziele erreicht und angesichts des

harten Wettbewerbs in der Schweiz eine gute Performance gezeigt. Was

mich vor allem freut ist die Tatsache, dass das Kundenwachstum breit

abgestützt ist und wir sowohl im Agenturkanal als auch bei den

Brokern, Kooperationen und im Direktgeschäft markante Zuwächse

verzeichnen konnten", betont Severin Moser, CEO der Allianz Suisse.

"Unser Ziel ist es, den Schwung mitzunehmen und unsere Marktposition

weiter zu stärken." Und mit Blick auf das Lebengeschäft sagt er: "Die

Herausforderungen nach der Ablehnung der Reformvorlage Altersvorsorge

2020 bleiben gross. Umso enttäuschender ist es, dass gerade für die

2. Säule aus unserer Sicht noch keine überzeugenden Lösungsansätze

gefunden wurden, denn die Zeit drängt. Hier bleibt die Politik

gefordert."



Sachgeschäft bestätigt positiven Trend, hoher Schadenaufwand durch

Unwetter



Das Sachgeschäft setzte seinen positiven Trend auch 2017 fort: Die

Prämieneinnahmen stiegen um 2,2 Prozent auf CHF 1'921,6 Mio.

(Vorjahr: CHF 1'880,1 Mio.) - damit übertraf die Allianz Suisse

bereits im dritten Jahr in Folge das Marktwachstum deutlich.

Haupttreiber dieser Entwicklung war vor allem das

Motorfahrzeuggeschäft mit einem Plus von 3,4 Prozent. "Das

Sachgeschäft spielt für uns eine wichtige strategische Rolle. Deshalb

wollen wir uns auf diesen Erfolgen nicht ausruhen, sondern unsere

Marktposition mit Fokus auf profitables Wachstum weiter stärken.

Einen weiteren Schritt in diese Richtung haben wir Anfang 2018 mit

der Übernahme der Rechtsschutzversicherung DAS Schweiz gemacht;

dadurch zählen wir in diesem Wachstumsmarkt künftig zu den

Topanbietern in der Schweiz. Auf der anderen Seite bieten

Cyberversicherungen viel Zukunftspotenzial - hier sind wir mit

unseren im vergangenen Jahr lancierten Lösungen für Unternehmens- und

Privatkunden sehr gut positioniert", ist Severin Moser überzeugt.



Das erfreuliche Bild im Sachgeschäft wird durch die zahlreichen

Unwetterereignisse mit Hagelstürmen und Überschwemmungen in weiten

Teilen der Schweiz etwas getrübt. Insgesamt schlugen die

Unwetterereignisse im vergangenen Jahr bei der Allianz Suisse mit

über CHF 50 Mio. Franken zu Buche. "Wir haben insgesamt 13

"Hagel-Drive in" für unsere Kunden organisiert, so viele wie noch

nie. Dadurch konnten wir unseren Kunden schnelle und unkomplizierte

Unterstützung im Schadenfall bieten", sagt Moser.



Die Schaden-/Kostenquote (Combined Ratio) stieg auch wegen der

Naturereignisse um 1,5 Prozentpunkte auf 92,7 Prozent (Vorjahr: 91,2

Prozent); der Operating Profit betrug CHF 205,5 Mio. und ging um 9,5

Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Der Jahresgewinn im

Sachgeschäft betrug CHF 166,9 Mio., was einem Rückgang von 11,7

Prozent gegenüber dem Vorjahr (CHF 189,0 Mio.) entspricht.



Lebengeschäft: Rückgang verlangsamt



Die Allianz Suisse hat angesichts des unveränderten

Tiefzinsumfelds auch im vergangenen Jahr an ihrer selektiven

Zeichnungspolitik im Lebengeschäft festgehalten. Dennoch hat sich der

Rückgang der statutarischen Prämieneinnahmen um 0,9 Prozent auf CHF

1'743,1 Mio. (Vorjahr: 1'758,8 Mio.) deutlich verlangsamt. Während

das Einzellebengeschäft ein leichtes Minus von 0,2 Prozent auf CHF

378,2 Mio. verzeichnete, gingen die Prämieneinnahmen im

Kollektivlebengeschäft um 1,1 Prozent auf CHF 1'364,9 Mio. zurück.



"Trotz der anhaltend schwierigen Lage durch das Niedrigzinsumfeld

sehen wir nach wie vor viel Potenzial im Lebengeschäft, denn

angesichts der demographischen Entwicklung sowie der steigenden

Vorsorgelücken in der 1. und 2. Säule wird die Nachfrage nach

privater Altersvorsorge weiter steigen", zeigt sich Stefan Rapp, CFO

der Allianz Suisse, zuversichtlich. "Deshalb werden wir unser

Produktportfolio kontinuierlich verbessern und Versicherungslösungen

anbieten, die unseren Kunden neue Wege in die private Altersvorsorge

aufzeigen. Zudem wollen wir die Komplexität reduzieren und digitale

Kundenerlebnisse schaffen. Mit ELVIA eInvest haben wir neu eine

ETF-basierte, kostengünstige und voll digitalisierte Anlagelösung für

Private im Angebot, die mit geringem Aufwand von den Entwicklungen an

den Kapitalmärkten und dem Anlage-Know how der Allianz als einem der

weltweit führenden Vermögensverwalter profitieren wollen. Im

BVG-Geschäft setzen wir angesichts der unveränderten Parameter nach

wie vor auf Stabilität des Geschäfts für unsere Kunden und legen bei

Vollversicherungen unseren Fokus im Neugeschäft vor allem auf kleine

und mittlere Unternehmen, welche die Anlagerisiken nicht selbst

tragen wollen oder können", so Rapp.



Da die Allianz Suisse im vergangenen Jahr weniger Verstärkungen

der Reserven für Zinsgarantien vornehmen musste, stieg der

Jahresgewinn im Lebengeschäft um 12 Prozent auf CHF 82,1 Mio.

(Vorjahr: CHF 73,4 Mio.).



