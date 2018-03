Hannover - Notenbankgouverneur Kuroda sorgte beim Japanischen Yen letzte Woche für Aufwind, nachdem er in einer Rede anmerkte, dass die Notenbank im Fiskaljahr 2019 anfangen könnte, über das Zurückfahren der ultraexpansiven Geldpolitik nachzudenken - wenn das Inflationsziel erreicht sein sollte, so die Analysten der NORD LB in einem aktuellen Kommentar zum USD/JPY-Wechselkurs (ISIN:XC0009659910, WKN: 96599).

