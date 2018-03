Hannover - Allmählich gewinnt die Schweizer Wirtschaft an Fahrt, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum EUR/CHF (ISIN EU0009654078/ WKN 965407). Das reale BIP habe im vierten Quartal um +0,6% Q/Q zugelegt. Zudem sei der PMI Industrie im Februar auf 65,5 Punkte geklettert und signalisiere so anhaltend hohes Wachstum.

