- Schadensquote von unter 0,02 Prozent - netzwerkweite Zustellquote von über 99,2 Prozent - Zertifizierung nach DIN EN ISO sowie Verankerung regulatorischer Anforderungen wie GDP-Compliance



Der Express- und Logistikdienstleister GO! sichert sich mit einer Qualitätsperformance, die ihresgleichen sucht, die Qualitätsführerschaft im KEP-Markt. Dies gilt für das gesamte Leistungsspektrum vom Standard-Service Overnight-Express über die Beförderung zeitkritischer Sendungen bis hin zu spezifischen Transport- und Logistiklösungen.



Überzeugende Zustell- und Schadensquoten



Grundlage für die Leistungsfähigkeit des Logistikdienstleisters bildet seine Netzwerkstruktur: Kürzeste Lauf- und Umschlagzeiten erlauben späte Abholzeiten, zum Teil bis 22.00 Uhr. Möglich wird das durch eine effiziente Prozessdurchlaufzeit, die im zentralen GO! HUB in Niederaula nur knapp eine Stunde beträgt und dadurch eine optimale Linienplanung nach sich zieht. Die Netzwerkleistung liegt damit weit über dem vergleichbaren Standard im Markt, was zum maßgeblichen Vorteil für die Produktionsplanung der Kunden und Versender werden kann. Auch in Hinblick auf die Zustellzeiten setzt das Unternehmen Maßstäbe: Im Durchschnitt stellt GO! alle Sendungen bereits am nächsten Morgen um 9.17 Uhr zu. Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards steuern das logistische Handling über die gesamte Prozesskette und über alle Standorte hinweg. So erreicht der Kurier- und Expressdienstleister eine Zustellquote von mehr als 99,2 Prozent bei einer Schadensquote von nur 0,02 Prozent.



Erfüllung regulatorischer Anforderungen und Normen - eine Selbstverständlichkeit



GO! versteht sich als Premiumanbieter und behandelt jede Sendung mit maximaler Vorsicht und größter Sorgfalt. Dazu zählt unter anderem die Einhaltung vielfältiger spezifischer Vorgaben, z. B. für Gefahrgut oder auch Pharma-Transporte (GDP-Leitlinie). Natürlich verfügt der Logistikdienstleister über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001, das ebenso die Einhaltung der GDP berücksichtigt und entsprechend testiert. Davon profitieren nicht nur Kunden aus dem Bereich Pharma - GO! bietet allen Kunden mit hohen Anforderungen in Hinblick auf Zuverlässigkeit und Qualität ein breites Spektrum an passgenauen Transportlösungen.



"Dank unseres dichten Netzwerks gewährleisten wir schnelle Zustellungen und verlässliche Zeiten bei gleichzeitig höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards auch über Landesgrenzen hinaus. So verschaffen wir unseren Kunden einen deutlichen Wettbewerbsvorteil", erläutert Ulrich Nolte, Geschäftsführer von GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH.



Moderne Schulungssysteme und interne Rahmenbedingungen sichern Qualität



Um die eigenen Qualitätsziele, die Kundenbedürfnisse sowie die geforderten regulatorischen Anforderungen zu erreichen, hat GO! Rahmenbedingungen geschaffen, die helfen, die angestrebten Ziele zu definieren, zu überprüfen und zu verbessern - einheitlich und unternehmensweit.



Für einen reibungslosen Transport und die Umsetzung maßgeschneiderter Logistiklösungen sorgen speziell geschulte und kompetente Mitarbeiter, deren Wissen durch regelmäßige Weiterbildungen mittels moderner Schulungssysteme stets auf dem aktuellen Stand gehalten wird.



Über GO! EXPRESS & LOGISTICS



GO! Express & Logistics ist Deutschlands größter konzernunabhängiger Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet und umfasst derzeit über 100 GO! Stationen in Deutschland und Europa. 1.400 Mitarbeiter und 3.000 Kuriere sorgen für den Transport der jährlich mehr als 6 Millionen Sendungen.



GO! bietet regionalen Kuriertransport und weltweiten Expressversand von Waren, Dokumenten und besonders zeitkritischen Sendungen an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr. Maßgeschneiderte Supply Chain Solutions, branchenspezifische Industry Solutions und Special Services als Antwort auf komplexe Kundenanforderungen runden das Portfolio ab.



