Hannover - Die australischen Notenbanker haben den Leitzins auf der gestrigen Zinssitzung bei 1,50% unverändert gelassen, so die Analysten der Nord LB.Die Anmerkungen würden frühestens im Herbst einen moderaten Zinsschritt erwarten lassen. Heute sei das BIP-Wachstum für das vierte Quartal mit 0,4% Q/Q und 2,4% Y/Y veröffentlicht worden. Der Australische Dollar (AUD) sei in den vergangenen Tagen vor allem wegen der Pläne der US Politik, Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben, unter Druck geraten. Diskussionen über Handelskonflikte würden belasten. (07.03.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...