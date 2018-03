FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer befindet sich in exklusiven Gesprächen über den Verkauf seines gesamten Gemüsesaatgutgeschäfts an den Chemiekonzern BASF. Die Abgabe des Gemüsesaatgutgeschäfts gehört zu den Zugeständnissen, die Bayer den Wettbewerbsbehörden angeboten hat, um die 62,5 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto durchzubringen. Die EU-Kommission hatte die Prüffrist für die Übernahme zuletzt bis zum 5. April verlängert.

Bayer erklärte nun, der Konzern sei zuversichtlich, damit sowie durch weitere Schritte die Bedenken der europäische Wettbewerbshüter beseitigen zu können. Die BASF SE teilte wiederum mit, mit dem Zukauf die zukünftige Saatgutplattform stärken und die Marktposition ihres Agricultural-Solutions-Geschäfts weiter ausbauen zu wollen.

Bereits im Oktober hatte Bayer den Verkauf von bestimmten Bereichen des CropScience-Geschäfts für 5,9 Milliarden Euro an BASF vereinbart. Dieses erste Paket umfasst das weltweite Glufosinat-Ammonium-Geschäft von Bayer und die dazugehörige LibertyLink-Technologie zur Herbizidtoleranz sowie im Wesentlichen das gesamte Geschäft mit Saatgut in Feldkulturen einschließlich der entsprechenden Forschung und Entwicklung. Dazu gehören unter anderem das weltweite Geschäft mit Baumwollsaatgut (ohne Indien und Südafrika), die Rapsgeschäfte in Nordamerika und Europa sowie das Geschäft mit Sojasaatgut.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2018 06:43 ET (11:43 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.