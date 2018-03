Die europäische Gemeinschaftswährung erreichte am Mittag mit 1,2444 US-Dollar den höchsten Stand seit Mitte Februar. Aktuell steht er bei 1,2424 Dollar wieder etwas darunter. Bereits am Dienstag war der Dollar stark unter Druck geraten. Das lässt sich auch am Dollar-Franken-Paar ablesen, das wieder unter der 0,94er Marke ...

