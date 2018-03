Eine Handelskrieg habe keine Gewinner, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Mittwoch. Als Gegenmaßnahme für US-Zölle hat Brüssel eine Liste von US-Waren erstellt, die mit Einfuhrabgaben belegt werden könnten.

Die EU-Kommission zweifelt die Rechtmäßigkeit der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium an. "Wir haben große Zweifel, dass das im Einklang mit Regeln der Welthandelsorganisation ist", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Mittwoch in Brüssel. Trump hatte vergangene Woche ...

